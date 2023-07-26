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Политолог Брутер заявил об исключительной несамостоятельности молдавского руководства

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал решение о сокращении численности сотрудников посольства России в Молдавии до десяти дипломатов и 15 технических специалистов.
Политолог Брутер заявил об исключительной несамостоятельности молдавского руководства
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, такие решения вызваны тем, что Вашингтон через нынешнее руководство Молдовы хочет «торпедировать окончательно российско-молдавские отношения».

Он также отметил, что на развитие ситуации это не повлияет, хотя Россия и «ответит симметрично».

«Что касается нынешнего молдавского руководства, то оно, конечно, исключительно несамостоятельное», — заявил Брутер.

Ранее стало известно, что посольство России в Молдавии сократят до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.

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