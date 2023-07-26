Посольство России в Молдавии сократят до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников

Численность сотрудников посольства России в Молдавии сократят до десяти дипломатов и 15 технических специалистов.

Об этом информирует Sputnik Молдова со ссылкой на заявление представителя молдавского правительства Даниела Водэ.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва сократить численность сотрудников российского посольства, назвав это очередным шагом к разрушению отношений.