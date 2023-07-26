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В Молдавии приняли решение сократить численность персонала посольства России

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Власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства, заявил глава МИД страны Николай Попеску.
В Молдавии приняли решение сократить численность персонала посольства России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов России, аккредитованных в Молдове», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, причиной для принятия соответствующих мер стали подозрения в причастности ряда сотрудников дипмиссии к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Ранее стало известно, что словенские власти приняли решение о высылке из страны 33 российских дипломатов.

МИД России назвал безответственным решение Словении сократить число российских дипломатов.

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