В Молдавии приняли решение сократить численность персонала посольства России
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«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов России, аккредитованных в Молдове», — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, причиной для принятия соответствующих мер стали подозрения в причастности ряда сотрудников дипмиссии к дестабилизации ситуации в Молдавии.
Ранее стало известно, что словенские власти приняли решение о высылке из страны 33 российских дипломатов.
МИД России назвал безответственным решение Словении сократить число российских дипломатов.