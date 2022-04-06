МИД России назвал безответственным решение Словении сократить число российских дипломатов

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Решение о высылке российских дипломатов из Словении является крайне безответственным и недружественным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России назвал безответственным решение Словении сократить число российских дипломатов
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«Расцениваем эти действия как крайне безответственные и недружественные. Они предпринимаются в русле занятой нынешним правительством Словении антироссийской позиции, порой переходящей грань откровенной русофобии», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе возможное сокращение численности персонала словенского посольства в Москве.

Ранее стало известно, что словенские власти приняли решение о высылке из страны 33 российских дипломатов.

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