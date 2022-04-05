AFP: власти Словении решили выслать из страны 33 российских дипломата

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Словенские власти приняли решение о высылке из страны 33 российских дипломатов. Об этом сообщил AFP со ссылкой на представителя МИД республики.
AFP: власти Словении решили выслать из страны 33 российских дипломата
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«Представитель (МИД. — RT) уточнил France Press, что эта мера коснулась 33 человек», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Ранее в МИД Словении заявили о принятом решении сократить число сотрудников посольства России в Любляне. 

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