AFP: власти Словении решили выслать из страны 33 российских дипломата

Словенские власти приняли решение о высылке из страны 33 российских дипломатов. Об этом сообщил AFP со ссылкой на представителя МИД республики.

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«Представитель (МИД. — RT) уточнил France Press, что эта мера коснулась 33 человек», — цитирует сообщение агентства РИА Новости. Ранее в МИД Словении заявили о принятом решении сократить число сотрудников посольства России в Любляне.