В МИД России заявили, что Румыния выслала российских дипломатов под надуманным предлогом

Решение о высылке российских дипломатов из Румынии было принято под надуманным предлогом. Об этом сообщили в МИД России.

«5 апреля власти Румынии под надуманным предлогом объявили persona non grata десять дипломатов посольства России в Бухаресте», — говорится в заявлении.

В МИД рассматривают действия Румынии как часть развязанной США и их европейскими союзниками кампании с целью дискредитировать проводимую Россией спецоперацию.

«Разумеется, решение выслать из Румынии российских дипсотрудников не останется без адекватного ответа», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Румыния приняла решение выслать из страны десять сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте.