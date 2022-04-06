В МИД России заявили, что Румыния выслала российских дипломатов под надуманным предлогом
- globallookpress.com
«5 апреля власти Румынии под надуманным предлогом объявили persona non grata десять дипломатов посольства России в Бухаресте», — говорится в заявлении.
В МИД рассматривают действия Румынии как часть развязанной США и их европейскими союзниками кампании с целью дискредитировать проводимую Россией спецоперацию.
«Разумеется, решение выслать из Румынии российских дипсотрудников не останется без адекватного ответа», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что Румыния приняла решение выслать из страны десять сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте.