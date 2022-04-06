В МИД России заявили, что Румыния выслала российских дипломатов под надуманным предлогом

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Решение о высылке российских дипломатов из Румынии было принято под надуманным предлогом. Об этом сообщили в МИД России.
В МИД России заявили, что Румыния выслала российских дипломатов под надуманным предлогом
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«5 апреля власти Румынии под надуманным предлогом объявили persona non grata десять дипломатов посольства России в Бухаресте», — говорится в заявлении.

В МИД рассматривают действия Румынии как часть развязанной США и их европейскими союзниками кампании с целью дискредитировать проводимую Россией спецоперацию.

«Разумеется, решение выслать из Румынии российских дипсотрудников не останется без адекватного ответа», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Румыния приняла решение выслать из страны десять сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте.

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