Румыния приняла решение выслать 10 сотрудников посольства России в Бухаресте

Румыния высылает из страны десять сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

«Румынские власти приняли решение объявить лицами нон грата на румынской территории десять человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте», — говорится в сообщении МИД Румынии.

Отмечается, что их действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатической службе 1961 года.

Ранее власти Словении приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Любляне.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.