Испания приняла решение объявить около 25 российских дипломатов персонами нон грата

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Правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
Испания приняла решение объявить около 25 российских дипломатов персонами нон грата
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«Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны», — цитирует ТАСС Альбареса.

По его словам, речь идёт примерно о 25 дипломатах.

Министр добавил, что им будет дано несколько дней на то, чтобы покинуть Испанию.

Ранее сообщалось, что власти Дании приняли решение выслать 15 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на высылку своих дипломатов из Дании.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.

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