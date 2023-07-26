Додон: курс властей на разрушение отношений с Россией наносит непоправимый ущерб Молдавии
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Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.
«Президент Майя Санду и её правящая «Партия действия и солидарности» сознательно разрушают отношения с нашим стратегическим партнёром — Российской Федерацией», — цитирует его ТАСС.
Додон отметил, что это наносит непоправимый ущерб экономике Молдавии.
Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.
В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва сократить численность сотрудников российского посольства, назвав это очередным шагом к разрушению отношений.