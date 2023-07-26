Додон: курс властей на разрушение отношений с Россией наносит непоправимый ущерб Молдавии

Власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.

Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.

«Президент Майя Санду и её правящая «Партия действия и солидарности» сознательно разрушают отношения с нашим стратегическим партнёром — Российской Федерацией», — цитирует его ТАСС.

Додон отметил, что это наносит непоправимый ущерб экономике Молдавии.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва сократить численность сотрудников российского посольства, назвав это очередным шагом к разрушению отношений.