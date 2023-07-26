Узнать больше

Додон: курс властей на разрушение отношений с Россией наносит непоправимый ущерб Молдавии

Короткая ссылка
Власти Молдавии сознательно разрушают отношения с Россией, что наносит непоправимый ущерб экономике страны.
Додон: курс властей на разрушение отношений с Россией наносит непоправимый ущерб Молдавии
  • globallookpress.com

Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.

«Президент Майя Санду и её правящая «Партия действия и солидарности» сознательно разрушают отношения с нашим стратегическим партнёром — Российской Федерацией», — цитирует его ТАСС.

Додон отметил, что это наносит непоправимый ущерб экономике Молдавии.

Ранее власти Молдавии приняли решение о сокращении численности персонала российского посольства.

В российском МИД заявили, что Москва не оставит без ответа решение Кишинёва сократить численность сотрудников российского посольства, назвав это очередным шагом к разрушению отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить