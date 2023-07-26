Аналитик Оленченко: президент Молдавии Санду становится на путь Порошенко и Зеленского

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ.

Как отметил Оленченко, Санду становится на путь экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Они тоже прошли этим маршрутом. Сначала отмежевались или отгородились от СНГ, а одновременно вели переговоры о присоединении к ЕС и к НАТО. К чему это привело — понятно. К сожалению, (Санду. — RT) повторяет все те отрицательные для населения и страны действия. Один из шагов — денонсация Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ. Потом, наверное, будут и другие шаги. Присутствует ещё вопрос желания присоединиться к Румынии. Я думаю, что таким методом медленных шагов Санду будет стремиться вести Молдавию к присоединению к Румынии и подчинению НАТО и ЕС», — объяснил собеседник RT.

Ранее Санду подписала закон о денонсации Конвенции о МПА СНГ.

Указ опубликован на сайте «Официального вестника» страны.

20 июля парламент Молдавии денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.