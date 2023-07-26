Узнать больше

Аналитик Оленченко: президент Молдавии Санду становится на путь Порошенко и Зеленского

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ.
Аналитик Оленченко: президент Молдавии Санду становится на путь Порошенко и Зеленского
  • AFP
  • © Elena COVALENCO

Как отметил Оленченко, Санду становится на путь экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Они тоже прошли этим маршрутом. Сначала отмежевались или отгородились от СНГ, а одновременно вели переговоры о присоединении к ЕС и к НАТО. К чему это привело — понятно. К сожалению, (Санду. — RT) повторяет все те отрицательные для населения и страны действия. Один из шагов — денонсация Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ. Потом, наверное, будут и другие шаги. Присутствует ещё вопрос желания присоединиться к Румынии. Я думаю, что таким методом медленных шагов Санду будет стремиться вести Молдавию к присоединению к Румынии и подчинению НАТО и ЕС», — объяснил собеседник RT. 

Ранее Санду подписала закон о денонсации Конвенции о МПА СНГ.

Указ опубликован на сайте «Официального вестника» страны.

20 июля парламент Молдавии денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить