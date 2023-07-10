Правящая в Молдавии партия PAS пообещала продолжить денонсацию соглашений с СНГ

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) продолжит прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ, заявил лидер политической силы, председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

«Денонсация соглашений с СНГ продолжится. Нахождение Молдавии в структурах организации не приносило и не принесло никакой выгоды стране. Кроме того, между двумя странами-основательницами идёт военный конфликт. Мы не видим смысла нахождения в бессмысленных структурах», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, партия решила начать денонсацию множества соглашений с СНГ, которые «противоречат национальным интересам».

Ранее депутаты парламента Молдавии проголосовали в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, выход Молдавии из содружества приведёт к негативным последствиям для страны.