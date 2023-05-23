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Генсек Лебедев: выход Молдавии из СНГ приведёт к негативным последствиям для страны

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Возможный выход Молдавии из Содружества Независимых Государств приведёт к негативным последствиям для страны, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
Генсек Лебедев: выход Молдавии из СНГ приведёт к негативным последствиям для страны
  • Gettyimages.ru

«Для Молдавии это обернётся, конечно, крайне негативными последствиями», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Лебедев, возможный выход Молдавии из организации нанесёт вред как молдавской экономике, так и гуманитарным связям.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что партнёрство со странами СНГ невыгодно для граждан Молдавии.

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