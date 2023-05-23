Генсек Лебедев: выход Молдавии из СНГ приведёт к негативным последствиям для страны

Возможный выход Молдавии из Содружества Независимых Государств приведёт к негативным последствиям для страны, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.

«Для Молдавии это обернётся, конечно, крайне негативными последствиями», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Лебедев, возможный выход Молдавии из организации нанесёт вред как молдавской экономике, так и гуманитарным связям.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что партнёрство со странами СНГ невыгодно для граждан Молдавии.