Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Как сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, за денонсацию конвенции выступили 55 депутатов.
В конце июня молдавское правительство приняло решение одобрить денонсацию соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС разного характера.
По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, выход Молдавии из содружества приведёт к негативным последствиям для страны.