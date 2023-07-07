Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ

Депутаты парламента Молдавии проголосовали в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, за денонсацию конвенции выступили 55 депутатов.

В конце июня молдавское правительство приняло решение одобрить денонсацию соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС разного характера.

По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, выход Молдавии из содружества приведёт к негативным последствиям для страны.