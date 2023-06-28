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Правительство Молдавии одобрило денонсацию договора СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС

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Молдавское правительство приняло решение одобрить денонсацию соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС разного характера.
Правительство Молдавии одобрило денонсацию договора СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД страны сказали, что решение принято в связи с минимальным взаимодействием в данной сфере. По мнению ведомства, документ не применяется и не соответствует реалиям.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ).

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