Правительство Молдавии одобрило денонсацию договора СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС

Молдавское правительство приняло решение одобрить денонсацию соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС разного характера.

Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД страны сказали, что решение принято в связи с минимальным взаимодействием в данной сфере. По мнению ведомства, документ не применяется и не соответствует реалиям.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в молдавское правительство запрос на подготовку проекта решения, предусматривающего выход страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ).