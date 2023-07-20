Парламент Молдавии денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Парламент Молдавии денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (СНГ).

Заседание транслировала пресс-служба парламента, пишет ТАСС.

Постановление о денонсации конвенции было одобрено из-за голосования за такое решение депутатов правящей Партии действия и солидарности.

Всего за денонсацию проголосовали 53 депутата парламента из 101.

В конце июня молдавское правительство приняло решение одобрить денонсацию соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС разного характера.

По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, выход Молдавии из содружества приведёт к негативным последствиям для страны.