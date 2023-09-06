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ЕК выделит €5,5 млн на «поддержку» гражданского общества в Молдавии

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Еврокомиссия планирует предоставить средства для формирования «независимого гражданского общества» в Молдавии. Очередной грант ЕК, с содержанием которого ознакомился RT, нацелен среди прочего на внедрение программ развития Евросоюза и продвижение «благоприятной среды» в стране.
ЕК выделит €5,5 млн на «поддержку» гражданского общества в Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как следует из документа, Еврокомиссия намерена выделить на новый проект €5,5 млн. 

«Деятельность в рамках программы направлена на содействие формированию в странах-партнёрах инклюзивного и независимого гражданского общества, основанного на широком участии и наделённого широкими полномочиями, а также демократического пространства», — говорится в описании.

В ЕК рассчитывают способствовать тому, чтобы молдавские организации гражданского общества участвовали в политическом диалоге на национальном уровне, а также в обсуждении, внедрении и мониторинге программ развития ЕС и страны. 

Кроме того, одна из задач проекта — «поддержание и продвижение благоприятной среды» в Молдавии. 

Инициатива предполагает вовлечение молодёжи, а также мероприятия, связанные с реформой МВД Молдавии, в том числе информационно-разъяснительные работы среди граждан.

«Мониторинг, контроль и оценка внедрения реформ и мероприятий, предусмотренных как процессом расширения, так и реализацией стратегии Министерства внутренних дел», — отметили в ЕК.

По мнению политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, финансирование организаций гражданского общества стало обычной практикой для Евросоюза. При этом под такую «помощь» попадают государства, вызывающие интерес у Запада. 

«Это регулярная практика последних 20 лет. Просто сейчас на этом снова заострили внимание. Причём денежные средства приходят не только от Еврокомиссии, но и от других структур. Молдавия хоть и маленькая, но она была и остаётся в поле зрения европейских и прочих западных культур», — прокомментировал он в беседе с RT.

Ранее стало известно о планах Совета Европы внедрить принципы «демократического руководства» в молдавских школах.

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