Депутат Водолацкий: Санду и её свите не нравится правда от работников Sputnik

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

По словам Водолацкого, на сегодняшний день Молдова «идёт семимильными шагами к румынизации».

«Это уничтожение русского языка, это лишение лицензий всего, что связано с русскими изданиями: радио, газеты. Это высылка представителей российского посольства, теперь уже дошли до тех людей, которые всесторонне и объективно освещают события внутри Молдовы. Санду и её свите не нравится правда, которую говорили представители Sputnik и сам Денисов. Всё зачищается и уничтожается», — заявил депутат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.

По её словам, это «очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия».

13 сентября руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.