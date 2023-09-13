Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова
- РИА Новости
Как она отметила, депортация Денисова не единичная акция.
«Это очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия» — они просто, видимо, не понимают, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свободы журналистов», — заявила Захарова.
Представитель МИД России напомнила, как молдавские власти запретили вещание российских каналов и не пускали в страну экспертов из России.
«Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля», — подчеркнула она.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.