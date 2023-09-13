Узнать больше

Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова.
Захарова прокомментировала депортацию руководителя Sputnik Молдова
  • РИА Новости

Как она отметила, депортация Денисова не единичная акция.

«Это очередное звено в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию «демократия» — они просто, видимо, не понимают, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свободы журналистов», — заявила Захарова.

Представитель МИД России напомнила, как молдавские власти запретили вещание российских каналов и не пускали в страну экспертов из России.

«Это просто зачистка своего собственного внутреннего информационного поля», — подчеркнула она.

Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить