Глава Sputnik Молдова заявил, что ему не дали взять вещи и документы при депортации

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов в беседе с RT рассказал, что молдавские власти не дали ему возможности обжаловать принятое ими решение о депортации, а также у него не было времени, чтобы собрать вещи и документы.

Денисов рассказал, что не ожидал такого развития ситуации, поскольку местные власти не связывались с ним. При этом он отметил, что его номера телефонов и электронная почта у них имелись.

«Подписать решение о выдворении из страны 8-го числа, а вручить его 13-го, когда уже истёк срок обжалования и тебе не дают времени даже просто взять деньги, вещи, документы, — это очень плохо характеризует соответствующие службы», — подчеркнул он.

Журналист находится в Ереване, где садится на самолёт в Москву. По его словам, его высылка никак не повлияет на работу Sputnik Молдова.

«Все будут делать своё дело профессионально, как и раньше. Это, наоборот, сплотит коллектив», — сказал он.

Также он считает, что в данном случае для защиты ему было бы интересно обратиться в ЕСПЧ.

«Статистика показывает, что Республика Молдова проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ и выплатила огромное количество денег заявителям», — сказал Денисов.

Ранее Денисов сообщил о депортации из Молдавии и получении предписания о запрете на въезд в страну на десять лет.

В МИД России сообщили, что ответные меры российской стороны в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова обязательно последуют.