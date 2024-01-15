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США дополнительно внесли $3 млн на проекты ОБСЕ для «продвижения интересов» на Украине

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
США произвели дополнительный взнос с размере $3,1 млн в бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы. Инициативы были ориентированы на «продвижение интересов» Вашингтона в этой стране. Об этом говорится в отчёте управления генерального инспектора Госдепартамента, с которым ознакомился RT.
США дополнительно внесли $3 млн на проекты ОБСЕ для «продвижения интересов» на Украине
  • AP

Управление генерального инспектора Госдепа США опубликовало отчёт о работе американской миссии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как следует из документа, в 2022-м финансовом году (завершился 30 сентября 2022-го) Вашингтон внёс в бюджет структуры $6,5 млн на связанные с Украиной проекты. При этом $3,4 млн из этой суммы составили обязательные платежи в рамках специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а ещё $3,1 млн — добровольные взносы.

«Отдел управления ресурсами возглавил процесс, направленный на предоставление добровольных взносов для внебюджетных программ ОБСЕ, ориентированных на продвижение интересов США, в том числе на Украине», — подчёркивается в отчёте.

Инспекторы пояснили, что дополнительные средства были потрачены на оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, проекты по профилактике и реагированию на торговлю людьми в условиях кризиса, а также на «публичное освещение серьёзных нарушений прав человека» на Украине в результате конфликта с Россией.

Помимо этого, Вашингтон принял участие в финансировании дискуссий и семинаров, проведённых по линии ОБСЕ в Одессе и во Львове в августе 2021 года. Одно из мероприятий касалось вопросов «саморегулирования СМИ» и преобразований в сфере журналистики в эпоху социальных медиа.

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, деятельность США в рамках ОБСЕ вписывается в американский политический курс.

«Перечень встраивается в общий мейнстрим на поддержку Украины и демонизацию России. ОБСЕ перестала быть, да и никогда не была суверенной организацией. Она лишь инструмент в руках Запада для достижения конкретных геополитических задач. На выделенные Штатами деньги особо не разгуляешься, но свою некую «косметическую» работу они выполнили», — рассказал собеседник RT. 

В декабре российской делегации не дали показать фильм об истоках кризиса на Украине во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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