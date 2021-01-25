В Госдепе выявили проблемы с отслеживанием выделяемых другим странам средств

Управление генерального инспектора Госдепартамента США в ходе проверки обнаружило недоработки ведомства в области контроля за средствами, которые выделялись на помощь другим странам. С отчётом инспектората ознакомился RT.

Проверка показала, что несколько бюро внутри Госдепа США, контролирующих поток денежных средств, не имели единого понимания, какие именно данные об иностранной помощи им необходимо мониторить.

«При отсутствии плана по формированию у соответствующих бюро понимания того, какую информацию им надлежит отслеживать в учётных системах, и без подготовки к реализации этих изменений есть риск того, что Госдепартамент будет и дальше выдавать ненадёжные данные о своей работе по предоставлению иностранной помощи», — сообщается в отчёте.

По словам инспекторов, управление иностранной помощи, административное бюро, а также бюро финансового инспектора и глобальных финансовых услуг Госдепа не имели единого плана подготовки сотрудников к изменениям во внутриведомственных информационно-технологических системах.

В документе подчёркивается, что на внедрение изменений с 2017 года было потрачено $6,8 млн. Новые технологии, к примеру, должны были позволить мониторить дополнительную информацию по странам, получающим субсидии от США, в том числе в виде грантов.

Сообщается, что многие сотрудники из разных отделов, опрошенные в ходе проверки, не считали себя обязанными использовать нововведения и намеревались продолжать неформальный учёт средств. При этом некоторые сообщили, что отсутствие обучения замедлило и усложнило рабочий процесс.

В отчёте также отмечается, что, несмотря на значительный рост иностранной помощи, аудиторские организации регулярно выявляли недостатки в способности Госдепа отслеживать выделенные денежные суммы и отчитываться о них.

Так, в 2015 году было обнаружено, что компьютерные системы ведомства не контролируют детальную информацию об использовании бюджета, а затем выяснилось, что Госдеп публиковал неполные данные на профильном правительственном сайте.

«При отсутствии механизма, который позволил бы добиться от указанных бюро должной реализации изменений в области анализа данных об иностранной помощи, Госдепартамент рискует и дальше выдавать неполные данные о своей работе по предоставлению иностранной помощи, несмотря на объём временных и денежных затрат на данные изменения», — подчеркнули в управлении генерального инспектора.

В 2020 году на проблемы с отчётностью в американских ведомствах обратили внимание в Счётной палате США. Проверка показала, что госорганы не предоставляют конгрессу «полных данных» о расходе средств, направленных на помощь зарубежным партнёрам.