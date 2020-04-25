В США указали на неполноту предоставляемых ведомствами финансовых данных

В Счётной палате США заявили, что американские ведомства и правительственные агентства не предоставляют конгрессу страны «полных данных» о расходах, направленных на помощь иностранным партнёрам. С соответствующим документом ознакомился RT.

Как следует из текста обращения госконтролёра США Джина Додаро к госсекретарю страны Майку Помпео, специалисты Счётной палаты ещё в августе 2016 года рекомендовали внешнеполитическому ведомству разработать дополнительное руководство для государственных органов, публикующих данные на сайте ForeignAssistance.gov.

Цель данного ресурса, как указано в документе, заключается в предоставлении возможности «заинтересованным сторонам», включая конгресс США и граждан страны, отслеживать и изучать расходы правительства на помощь иностранным государствам.

«Однако заинтересованные стороны не получали доступа к полным данным: мы обнаружили, что опубликованные на сайте ForeignAssistance.gov данные были неполными и не содержали информацию о выплатах на сумму более чем $10 млрд, а также о расходных обязательствах на сумму порядка $6 млрд», — говорится в тексте.

Учитывая обозначенное выше, в Счётной палате рассказали о намерении представителей Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) создать механизм управления, на основе которого будут осуществляться сбор и проверка достоверности предоставляемых данных.

«Как только Госдепартамент завершит создание новой системы сбора и проверки данных, настоящая рекомендация будет полностью реализована», — заключили в ведомстве.

Ранее в Госдепе отмечали неспособность ведомства отслеживать денежные потоки, направленные на поддержку других стран. К такому выводу в 2017 году пришли в Управлении генерального инспектора американского внешнеполитического Госдепартамента.

В том же управлении рассказали и о недостатках работы USAID. Например, в 2018 году там отметили, что агентство не проводило оценку рисков попадания средств в руки террористов при одобрении большинства грантов на оказание гуманитарной помощи населению Сирии.