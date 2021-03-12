В США призвали расширить финансирование миссии ОБСЕ на Украине

Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США заявило о необходимости выделить дополнительные средства для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в комментарии к отчёту Управления генерального инспектора Госдепа о расходах внешнеполитического ведомства. С документом ознакомился RT.

«В целях полноценного финансирования жизненно важной Специальной мониторинговой миссии, для которой Россия отказывается выделять средства помимо начисленных взносов, США и их союзники должны вносить через внебюджетный механизм ОБСЕ дополнительные добровольные взносы», — сообщили в бюро.

В комментарии подчёркивается, что без этих дополнительных средств миссия не смогла бы посылать наблюдателей в наиболее опасные районы Украины для надзора за соблюдением режима прекращения огня, обслуживать беспилотные летательные аппараты большой дальности и сообщать о нарушениях принципов и обязательств в рамках ОБСЕ в районах, занимаемых якобы контролируемыми Россией силами.

Таким образом в бюро ответили на претензии Управления генерального инспектора по поводу нарушений относительно предыдущих расходов. В частности, проверка показала, что в Госдепе не указали конкретные цели взносов для миссии ОБСЕ, прежде чем выделить на это деньги.

Так, согласно отчёту, в 2019 году «добровольный взнос» составил $2,5 млн. По словам сотрудников бюро, средства были направлены на поддержку беспилотников и покрытие расходов на содержание наземного персонала. Однако аудиторы установили, что в документах таких точных целей прописано не было, а говорилось лишь о ежегодных взносах в бюджет миссии на Украине.

На Западе продолжают считать, что Россия якобы участвует во внутреннем конфликте на Украине. Однако Москва неоднократно опровергала подобные заявления. В российском министерстве иностранных дел заверили, что у России нет и не может быть «военных планов» в отношении Украины.

Москва выступает за урегулирование конфликта на юго-востоке республики исключительно в рамках Минских соглашений. Однако украинские власти медлят с их реализацией.