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Делегации России в ОБСЕ не дали показать фильм об истоках кризиса на Украине

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Делегации России на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности не дали показать картину об истоках кризиса на Украине.

Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, одна из последних акций России была связана с подготовкой документального фильма об истоках кризиса на Украине, который представители Польши и Украины «под надуманными предлогами» заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ.

Ирония данной ситуации заключается в том, что Запад позиционирует себя как поборник свободы слова, но при этом закрывает любые источники альтернативной информации, добавил Гаврилов.

9 декабря в российском посольстве в Соединённых Штатах заявили, что сотрудникам дипмиссии вновь не удалось посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, так как власти США проигнорировали дипноты.

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