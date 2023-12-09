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Дипломатам России в США не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

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В российском посольстве в Соединённых Штатах заявили, что сотрудникам дипмиссии вновь не удалось посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, так как власти США проигнорировали дипноты.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Отмечается, что российские дипломаты второй год подряд не могут посетить расположенное неподалёку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» и почтить память советских лётчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942—1945 годах.

«Дипломатические ноты посольства были проигнорированы американскими властями», — сказано в заявлении.

11 декабря 2022 года сообщалось, что власти Соединённых Штатов не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске.

Дипломатическая нота российского посольства по данному поводу также была проигнорирована.

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