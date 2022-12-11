Дипломатам из России не позволили возложить цветы к могилам советских лётчиков на Аляске

Власти Соединённых Штатов не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мероприятие планировалось провести 10 декабря в рамках служебной командировки сотрудников российского посольства в США.

«К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских лётчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942—1945 годах», — цитирует агентство заведующую консульским отделом посольства России в США Надежду Шумову.

По её словам, дипломатическая нота российского посольства по данному поводу была проигнорирована.

8 декабря российское посольство в США заявило, что Москва призывает американских коллег к честной работе в рамках стратегической стабильности.