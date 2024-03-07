Совет Европы займётся развитием «конституционного правосудия» на Украине

Совет Европы намерен заключить контракт со специалистами, которые помогут «повысить компетентность» Конституционного суда Украины. Как отмечается в тендере СЕ, с которым ознакомился RT, инициатива затронет вопросы толкования принципов в области прав человека.

Как следует из документа, Совет Европы осуществляет проект «Поддержка развития конституционного правосудия на Украине».

С его помощью СЕ планирует «укрепить потенциал» украинского Конституционного суда в том, что касается толкования стандартов, доктрин и принципов в области прав человека. Для пояснения этих понятий будут использованы методы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Суда Европейского союза.

«Цель проекта — обеспечить тесный обмен опытом и знаниями, а также возможности для диалога судей и сотрудников Конституционного суда Украины с отобранным европейским партнёром по вопросам, связанным с организационной структурой и рабочими процедурами, имеющими отношение к функционированию суда», — говорится в описании тендера.

На этот проект Совет Европы предоставит €600 тыс., из которых на работу специалистов будет потрачено до €55 тыс.

Будущим исполнителям предстоит среди прочего провести оценку украинских юридических актов и программных документов, подготовить информационные материалы, а также организовать курсы для судей, юридических консультантов и других сотрудников Конституционного суда Украины.

По словам научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, задача подобных программ — привести правовые системы стран на постсоветском пространстве в соответствие с европейскими стандартами.

«Я вижу замысел в том, чтобы установить на Украине те стандарты, которые используются в Евросоюзе. А подведение под эти стандарты предполагает и расстановку людей на какие-то ключевые должности. Это очередной шаг в рамках попытки «вестернизировать» Украину», — пояснил он в беседе с RT.

Ранее Совет Европы объявил о планах внедрить «европейские стандарты» в работу украинских СМИ.