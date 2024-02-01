США потратят до $25 млн на «преодоление социальных разногласий» на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу, которая поможет украинцам «добиться справедливости» и преодолеть социальные разногласия в постконфликтный период. С материалами ознакомился RT.

Аналитики Агентства США по международному развитию обратили внимание на проблему социального разногласия на Украине, которую, по их словам, усугубил вооружённый конфликт с Россией. Этот вопрос отражается в общественных обсуждениях и заявлениях государственных служащих о том, как следует управлять «новыми освобождёнными территориями», и в государственной политике.

«Задача новой инициативы «Восстановление и подотчётность на основе прав человека» — помочь украинцам добиться справедливости и преодолеть социальные размежевания... посредством поддержки процессов, направленных на привлечение к ответственности за военные преступления, содействие диалогу по непростым вопросам постконфликтного восстановления», — говорится в описании целей финансирования.

Вместе с тем, по мнению авторов, Киев не может в полной мере исполнять свои обязательства в области прав человека.

«Условия военного времени создали сложности для правительства Украины в том, что касается соблюдения внутри страны своих обязательств в области прав человека; такое (положение дел. — RT) может помешать целям Украины в плане демократической консолидации и европейской интеграции», — сообщается в документе.

Поэтому одним из направлений программы станет развитие «правосудия переходного периода», которое включает в себя выплату репараций, компенсации, проверку благонадёжности, установление истины, увековечивание памяти и прочее.

Общий объём финансирования составит до $25 млн. Ожидается, что задачи программы будут выполнены в течение пяти лет — с мая 2024 года по апрель 2029 года.

Инициатива соответствует стратегическим целям посольства США и миссии USAID на Украине, направленным на то, чтобы помочь Киеву «победить в будущем и привлечь Россию к ответственности», подчёркивают сотрудники американского ведомства.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, для Вашингтона важно решить проблему разобщённости украинского общества для дальнейшего противостояния России.

«США рассчитывают на то, что, пусть и ампутированная, но всё-таки Украина будет выполнять, по их замыслам, роль некого буфера с Россией, а для того, чтобы этот буфер был устойчивым, им необходимо унифицировать абсолютно разобщённое, по различного рода стратификациям, украинское общество. Впору говорить о том, что американцы рассуждают на перспективу, думая о том, что им удастся сохранить хоть какое-то украинское государственное образование для дальнейшего противостояния с Россией», — отметил эксперт.

Ранее США направляли финансирование на обучение гражданского общества Украины борьбе с коррупцией.