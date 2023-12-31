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США назначат консультанта по закупкам оборудования для Украины

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Ирина Сафонова, Полина Полетаева
Госдеп США наймёт специалиста на новую должность технического консультанта в посольстве США в Берлине. Работник будет обеспечивать стратегическое руководство «по высокоприоритетным или дорогостоящим закупкам» для Украины. В частности, речь идёт о технологически передовом оборудовании. С документом ознакомился RT.
США назначат консультанта по закупкам оборудования для Украины
  • Gettyimages.ru

Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) при Госдепартаменте назначит консультанта по закупкам оборудования для правительства Украины.

«Технический консультант / представитель уполномоченного по контракту также будет осуществлять мониторинг и оценку, контролировать конечное использование имущества, а также обеспечивать подотчётность в сфере надзора за оборудованием, техническую помощь, обучение и предоставлять другую иностранную помощь Украине», — отмечается в описании вакансии.

Сотрудник будет обязан содействовать выполнению всех требований по проектам, финансируемым INL, в том, что касается технологий (беспилотники, серверы, программное обеспечение и другое) для безвозмездной передачи киевским властям.

В документе подчёркивается, что консультант должен уметь работать быстро, «оперативно реагируя на многочисленные и меняющиеся приоритеты в сложной и требовательной обстановке».

В посольстве США намерены заключить контракт на год с возможностью продления до четырёх лет. Зарплата будущего сотрудника может достигать $140 тыс.

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что Вашингтон таким образом намерен «активизировать» Европу в вопросах предоставления помощи Украине.

«Европейцы выделяют деньги, в меньшей степени участвуя в поставках оборудования. Вашингтон, с одной стороны, хочет активизировать союзников и общественное мнение в Европе, а с другой — пригасить накал страстей в Соединённых Штатах, где этот вопрос вызывает острые политические баталии», — заключил эксперт.

Ранее власти Украины продлили на год льготный режим на ввоз БПЛА и оптических прицелов.

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