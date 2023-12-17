США выделят $5 млн на обучение гражданского общества Украины борьбе с коррупцией

Госдепартамент США профинансирует программу обучения борьбе с коррупцией для негосударственных организаций и журналистов на Украине. Как считают в американском ведомстве, антикоррупционные мероприятия имеют критическое значение для вступления Украины в ЕС. С описанием проекта ознакомился RT.

Как следует из документа Госдепа США, новая программа направлена на расширение прав и возможностей украинского гражданского общества, способного «повысить прозрачность и подотчётность правительства».

Ведомство планирует предоставить грант организации, которая будет тесно сотрудничать с местными негосударственными структурами, ассоциациями и журналистами-расследователями.

Эта организация должна предоставить комплексную подготовку и экспертное наставничество, чтобы наделить представителей гражданского общества навыками анализа данных из открытых источников.

«Цель программы — обеспечить партнёрам возможность распознавать возникающие коррупционные схемы, методично разоблачать их и эффективно структурировать анализ», — пояснили в Госдепе.

Результаты работы могут быть переданы в госучреждения Украины для содействия в расследовании случаев коррупции на высшем уровне, отмечается в описании.

Бюджет этого проекта составит $5 млн, его запуск запланирован на март 2024 года.

В документе также подчёркивается, что сотрудничество между гражданским обществом и украинскими учреждениями становится ещё более важным, поскольку страна проводит антикоррупционные реформы, «имеющие критическое значение для её вступления в Евросоюз» и потенциального притока ресурсов для восстановления.

По словам политолога Ивана Мезюхо, Соединённые Штаты уже принимают участие в антикоррупционных процессах на Украине, продвигая при этом свои интересы.

«Существует структура, которая контролируется в большей степени США, чем украинским президентом — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). На мой взгляд, это бюро создано, в том числе для того, чтобы распределять откаты между украинскими чиновниками. И на таком фоне Госдеп выделяет деньги на очередную борьбу с украинской коррупцией? Это по меньшей мере смешно», — прокомментировал аналитик в беседе с RT.

Он не исключил, что большая часть из предоставленных средств будет разворована чиновниками.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский оказался в центре крупной коррупционной истории. Он получил через офшоры $8,6 млн незадекларированных средств.