Украина и США намерены вместе бороться с коррупцией при поставках оружия ВСУ

Украина и Соединённые Штаты подписали соглашение, по которому стороны договорились совместно выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия украинским вооружённым силам.

Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, меморандум подписали глава НАБУ Семён Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

Отмечается, что подписание соглашения нацелено на обеспечение эффективного использования международной помощи Киеву.

«Документ предусматривает проведение совместных мер с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь Соединённых Штатов», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.