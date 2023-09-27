Украина и США намерены вместе бороться с коррупцией при поставках оружия ВСУ
- AP
Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По данным ведомства, меморандум подписали глава НАБУ Семён Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
Отмечается, что подписание соглашения нацелено на обеспечение эффективного использования международной помощи Киеву.
«Документ предусматривает проведение совместных мер с целью выявления и предотвращения коррупционных правонарушений, влияющих на помощь Соединённых Штатов», — говорится в сообщении.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.