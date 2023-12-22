США намерены профинансировать проведение реформы здравоохранения на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает программу по содействию реформе системы здравоохранения на Украине. В американском ведомстве считают, что преобразования в этом секторе помогут в том числе сократить коррупцию в стране. С документом ознакомился RT.

Агентство США по международному развитию обратилось за комментариями к заинтересованным организациям по поводу новой программы на Украине.

Как следует из документа, инициатива рассчитана на пять лет, при этом её цель — улучшить систему здравоохранения с учётом потребностей граждан во время и после военного конфликта. Кроме того, мероприятия должны помочь Киеву в борьбе с коррупцией, полагают в ведомстве.

«Проект «Содействие реформе в области здравоохранения и восстановлению» поспособствует выполнению стратегической цели USAID на Украине, которая заключается в сокращении масштабов коррупции за счёт помощи в совершенствовании и осуществлении национальных преобразований в сфере здравоохранения», — отметили в агентстве.

В документе подчёркивается, что преобразования в стране, включая реформу в области здравоохранения, чрезвычайно важны для дальнейшего развития потенциала и стремления Украины «быть самодостаточным партнёром в сферах экономики, дипломатии и безопасности».

В USAID также отметили, что для выполнения планов по европейской интеграции Украина среди прочего должна сократить масштабы коррупции.

По предварительным данным, в рамках проекта может быть выделено $10—13 млн в виде грантов украинским организациям гражданского общества и прочим структурам.

Как пояснил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, США работают над тем, чтобы после СВО Украина стала частью западных организаций.

«Они пытаются кусок оторвать. Чем больше, тем лучше. Я думаю, что об Украине, которая была до начала СВО, они даже и не мечтают, но существенную часть страны будут пытаться интегрировать в западные институты и в НАТО. По крайней мере сама их поддержка Украины об этом свидетельствует», — считает аналитик.

Ранее стало известно о планах Госдепартамента США обучить активистов и журналистов на Украине борьбе с коррупцией.