Аналитик заявил о неоднозначном восприятии странами ЕС идеи членства Украины

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз.

«Это в очередной раз показывает уровень этих людей, которые находятся у руководства Украиной, уровень их интеллектуальной подготовки. Было бы здорово, если бы весь украинский кабмин, переодевшись в шаровары, станцевал бы, но это тоже бы не повлияло. Мы знаем, насколько неоднозначно воспринимается в ЕС сама идея присоединения Украины, особенно в нынешней ситуации», — напомнил собеседник RT.

По его словам, «там и близко нет никакого консенсуса».

«И когда, в том числе украинские СМИ, пытаются преподнести данную ситуацию таким образом, что Венгрия блокирует, что какая-то непонятная позиция у Словакии, но там больше половины стран очень сомнительно относятся к этой идее, понимая, что присоединение Украины негативно скажется на их экономической и социальной ситуации. Всё объективные факторы объясняют, а не какие-то «хотелки» какого-то украинского министра», — подчеркнул Денисов.

Ранее Кулеба сообщил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.

По словам председателя комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри, Украина на сегодняшний день не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.