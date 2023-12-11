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Политолог объяснил слова Кулебы о готовности «сплясать» ради членства Киева в ЕС

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RT
Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз.

«Видимо, опыт ничему не учит украинские власти. Я помню, что прыгали и плясали на «евромайдане», наверное, здесь заключается смысл не столько в этом эксклюзивном «обряде» для вступления Украины в ЕС, а Кулеба говорит о том, что они готовы и к смене власти ради того, чтобы Украина вступила в ЕС», — заявил политолог.

По его мнению, если ЕС «даст отмашку» и будет заявлено, что вступление Украины в ЕС зависит от нынешнего украинского лидера, то «будет раскручен» совсем другой кандидат, который «больше приглянётся» европейским властям.

Ранее Кулеба сообщил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради вступления в Евросоюз.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в ЕС при выполнении ряда условий.

По словам председателя комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариана Кэри, Украина на сегодняшний день не готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

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