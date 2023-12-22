Власти Украины продлили на год отмену НДС на ввоз БПЛА и оптических прицелов

Льготный режим ввоза беспилотников, оптических прицелов и антидроновых ружей, предусматривающий отмену пошлин и НДС, будет сохраняться на Украине в течение 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отмену НДС на ввоз некоторых категорий товаров продлили до 1 января 2025 года.

По его словам, речь идёт о ввозе беспилотников, оптических прицелов и прицелов ночного видения, а также моноочков и биноочков, переносных радиостанций и антидроновых ружей.

Ранее сообщалось, что в сенате Франции выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Киеву.