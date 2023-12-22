Власти Украины продлили на год отмену НДС на ввоз БПЛА и оптических прицелов
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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отмену НДС на ввоз некоторых категорий товаров продлили до 1 января 2025 года.
По его словам, речь идёт о ввозе беспилотников, оптических прицелов и прицелов ночного видения, а также моноочков и биноочков, переносных радиостанций и антидроновых ружей.
Ранее сообщалось, что в сенате Франции выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Киеву.