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Власти Украины продлили на год отмену НДС на ввоз БПЛА и оптических прицелов

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Льготный режим ввоза беспилотников, оптических прицелов и антидроновых ружей, предусматривающий отмену пошлин и НДС, будет сохраняться на Украине в течение 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.
Власти Украины продлили на год отмену НДС на ввоз БПЛА и оптических прицелов
  • Gettyimages.ru
  • © Kostya Liberov / Libkos

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отмену НДС на ввоз некоторых категорий товаров продлили до 1 января 2025 года.

По его словам, речь идёт о ввозе беспилотников, оптических прицелов и прицелов ночного видения, а также моноочков и биноочков, переносных радиостанций и антидроновых ружей. 

Ранее сообщалось, что в сенате Франции выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Киеву.

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