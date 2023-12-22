В сенате Франции выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Киеву

Франции необходимо увеличить объёмы поставок вооружения и имеющего ключевое значение военного оборудования Киеву, чтобы сохранить боеспособность ВСУ. Об этом по итогам визита в Польшу и на Украину заявила группа французских сенаторов.

В опубликованном по их возвращении на родину заявлении отмечается, что необходимость в этом подтверждается всеми данными, которые были собраны во время состоявшейся поездки.

«Вся информация, собранная в ходе этой миссии, подтверждает, что необходимо срочно увеличить поставки на Украину боеприпасов и оборудования, которые имеют решающее значение в этом конфликте — беспилотники, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года.