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В сенате Франции выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Киеву

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Франции необходимо увеличить объёмы поставок вооружения и имеющего ключевое значение военного оборудования Киеву, чтобы сохранить боеспособность ВСУ. Об этом по итогам визита в Польшу и на Украину заявила группа французских сенаторов.
В сенате Франции выступили за наращивание поставок снарядов и оборудования Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Telmo Pinto / SOPA Images / LightRocket

В опубликованном по их возвращении на родину заявлении отмечается, что необходимость в этом подтверждается всеми данными, которые были собраны во время состоявшейся поездки.

«Вся информация, собранная в ходе этой миссии, подтверждает, что необходимо срочно увеличить поставки на Украину боеприпасов и оборудования, которые имеют решающее значение в этом конфликте — беспилотники, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее украинский военный эксперт Алексей Гетьман сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года.

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