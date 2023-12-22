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Украинский эксперт сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года

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Боеприпасов, имеющихся в наличии у Вооружённых сил Украины, хватит до апреля 2024 года, однако уже сейчас ощущается некоторый их дефицит. Об этом сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
Украинский эксперт сообщил, что ВСУ хватит боеприпасов до апреля 2024 года
  • AP

Говоря на эту тему в интервью украинскому изданию «Фокус», Гетьман уточнил, что речь идёт о боеприпасах, которые уже передали Киеву. Их, по его словам, хватит до начала апреля.

«Сейчас уменьшается количество артиллерийских обстрелов, потому [что] начинается определённый дефицит», — сказал он.

Эксперт убеждён, что такое положение дел вынудит украинское командование перенести на более поздний срок некоторые из запланированных операций.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Вооружённые силы России тотально доминируют над ВСУ по линии фронта в воздухе.

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