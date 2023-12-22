Подоляк: Россия тотально доминирует над Украиной по линии фронта в воздухе
- РИА Новости
Говоря на эту тему в интервью украинскому «24 Каналу», Подоляк подчеркнул, что Россия сохраняет за собой тотальное доминирование по линии фронта в воздухе.
«Если мы это убираем — будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы», — цитирует его РИА Новости.
Помимо этого, в ходе интервью Подоляк выступил с предложением лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей.