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Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей

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Граждан Украины, которые скрываются от призыва в войска за границей, необходимо лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Такое предложение выдвинул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей
  • AP

В интервью украинскому телеканалу «24» он отметил, что призывать в ВСУ тех украинцев, которые находятся в другой стране, является верной идеей. Однако, по словам Подоляка, для достижения этой цели нужно проводить обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны и других министерств.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определённые преференции, получать помощь», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минюста ФРГ Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.

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