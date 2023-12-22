Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей

Граждан Украины, которые скрываются от призыва в войска за границей, необходимо лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Такое предложение выдвинул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью украинскому телеканалу «24» он отметил, что призывать в ВСУ тех украинцев, которые находятся в другой стране, является верной идеей. Однако, по словам Подоляка, для достижения этой цели нужно проводить обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны и других министерств.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определённые преференции, получать помощь», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минюста ФРГ Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.