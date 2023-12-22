Tagesspiegel: в Берлине отказали Киеву в выдаче украинцев для мобилизации

Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.

«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — цитирует издание Tagesspiegel его слова.

Бушман добавил, что на сегодняшний день власти Германии пытаются добиться того, чтобы как можно больше украинцев трудоустроились в стране.

Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины.