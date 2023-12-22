Tagesspiegel: в Берлине отказали Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
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«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — цитирует издание Tagesspiegel его слова.
Бушман добавил, что на сегодняшний день власти Германии пытаются добиться того, чтобы как можно больше украинцев трудоустроились в стране.
Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины.