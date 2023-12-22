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Tagesspiegel: в Берлине отказали Киеву в выдаче украинцев для мобилизации

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Глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.
Tagesspiegel: в Берлине отказали Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
  • Gettyimages.ru

«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — цитирует издание Tagesspiegel его слова.

Бушман добавил, что на сегодняшний день власти Германии пытаются добиться того, чтобы как можно больше украинцев трудоустроились в стране.

Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины.

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