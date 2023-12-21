RT в Telegram
Подпишись

Глава Минобороны Умеров: Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины

Короткая ссылка
Глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.
Глава Минобороны Умеров: Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью газете Bild.

«Мы пока ещё обсуждаем, что произойдёт, если они добровольно не придут в призывные центры», — рассказал Умеров.

По словам украинского министра, речь идёт об украинских гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали с Украины в Германию и другие страны. Умеров уточнил, что прежде всего киевские власти потребуют от этих граждан сообщить о себе в призывные центры ВСУ.

Он отметил, что в будущем власти намерены заранее информировать военных о том, где и когда они будут служить.

Ранее сообщалось, что порядка 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить