Глава Минобороны Умеров: Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины
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Об этом он сказал в интервью газете Bild.
«Мы пока ещё обсуждаем, что произойдёт, если они добровольно не придут в призывные центры», — рассказал Умеров.
По словам украинского министра, речь идёт об украинских гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали с Украины в Германию и другие страны. Умеров уточнил, что прежде всего киевские власти потребуют от этих граждан сообщить о себе в призывные центры ВСУ.
Он отметил, что в будущем власти намерены заранее информировать военных о том, где и когда они будут служить.
Ранее сообщалось, что порядка 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.