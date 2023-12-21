Глава Минобороны Умеров: Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших с Украины

Глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Киев планирует в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали из страны.

Об этом он сказал в интервью газете Bild.

«Мы пока ещё обсуждаем, что произойдёт, если они добровольно не придут в призывные центры», — рассказал Умеров.

По словам украинского министра, речь идёт об украинских гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали с Украины в Германию и другие страны. Умеров уточнил, что прежде всего киевские власти потребуют от этих граждан сообщить о себе в призывные центры ВСУ.

Он отметил, что в будущем власти намерены заранее информировать военных о том, где и когда они будут служить.

Ранее сообщалось, что порядка 20 тыс. мужчин незаконно покинули Украину, чтобы избежать мобилизации.