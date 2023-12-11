США окажут «поддержку» следствию на Украине в делах о военных преступлениях

Посольство США в Киеве планирует помочь правоохранительным органам Украины в расследовании военных преступлений. На этот проект будет выделено до $2 млн. С документом ознакомился RT.

Американское дипведомство намерено предоставить до десяти грантов украинским или иностранным некоммерческим организациям, которые займутся реализацией проекта. Его бюджет составит $2 млн.

«Отдел по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности посольства США в Киеве объявляет конкурс на участие в программах, направленных на оказание критически важной поддержки правоохранительным органам и органам уголовного правосудия Украины в их стремлении проводить расследования, осуществлять преследования и выносить решения по военным преступлениям», — говорится в документе.

В посольстве подчеркнули, что речь идёт о преступлениях, якобы «совершённых Россией». Планируется также привлекать к ответственности виновных в «тяжких злодеяниях».

Грантополучателям предстоит оказывать экспертную и наставническую помощь украинским прокурорам и следователям, проводить для них тренинги.

Помимо этого программа подразумевает мероприятия, направленные на продвижение верховенства права и «справедливого судебного разбирательства на недавно деоккупированных территориях», а также повышение осведомленности общества о судебных решениях в отношении военных преступников.

В описание проекта отмечается, что для составления «прочного судебного дела» и сбора информации будут использованы передовые методы разведки по открытым источникам (OSINT) и IT-решения.

По мнению политолога Малека Дудакова, американский проект может быть направлен на фальсификацию фактов и подготовку новых обвинений в адрес России.

«Я допускаю, что этот проект может быть направлен на определеную фальсификацию правоохранительной деятельности, потому что мы видим сейчас, как американские государственные институты прикладывают довольно много усилий, чтобы пытаться обвинить Россию в якобы совершении военных преступлений на территории Украины. Если США дают гранты, то постараются их отбить. Просто так инвестиции они делать не будут. Соответственно, они могут назначать нужных им прокуроров, судей, следователей, чтобы эти ребята следовали какой-то определенной общей проамериканской повестке», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Ранее стало известно о планах Совета Европы помочь Генпрокуратуре Украины повысить осведомлённость общественности о «военных преступлениях».