Совет Европы планирует помочь Генпрокуратуре Украины реализовать информационно-коммуникационную стратегию, а также повысить осведомлённость общественности о «военных преступлениях». Для этой цели СЕ наймёт специалиста, который окажет консультационные услуги. С тендером ознакомился RT.

Как отмечается в документе, Совет Европы осуществляет План действий для Украины «Устойчивость, восстановление и реконструкция», а также проект «Защита свободы выражения мнений и свободы СМИ на Украине». В рамках этих инициатив СЕ будет содействовать Генпрокуратуре страны.

«Совет Европы намерен привлечь к работе исполнителя для оказания Офису Генерального прокурора Украины услуг по содействию и консультированию в интересах реализации информационно-коммуникационной стратегии в военный период, а также для повышения общественной осведомлённости и поддержки по вопросам военных преступлений и учреждения специального международного трибунала», — говорится в описании.

Консультанту предстоит помочь украинскому ведомству в исследовании общественного мнения, провести для сотрудников Генпрокуратуры тренинги на тему публичных выступлений, а также помочь с публикациями материалов в международных СМИ.

В документе подчёркивается, что коммуникационная деятельность Генпрокуратуры должна быть направлена на население Украины, проживающих в ЕС беженцев, СМИ и международное политическое сообщество.

Как следует из документа, Совет Европы намерен «напрямую заняться последствиями» вооружённого конфликта на Украине, содействуя институтам госаппарата страны.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, СЕ попытается в очередной раз подтасовать факты. Он обратил внимание на время появления инициативы: она последовала за провалом украинского контрнаступления, когда нужно отвлечь внимание общественности от этих событий.

«Коллективный Запад и киевский режим отлично знают правила переноса внимания и манипуляции сознанием населения — чем меньше успехов на поле боя, тем больше внимания СМИ обращают на так называемые военные преступления противника, которые могут быть выдуманы. Отсюда и внимание к качеству публичных выступлений представителей Генпрокуратуры Украины, ведь в своих речах они должны быть убедительны. Отсюда и перенос акцентов на телевизионную картину, работу со СМИ и на попытку демонизировать российских военных», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Ранее стало известно о планах СЕ помочь Киеву в проведении «демократических выборов» после конфликта.