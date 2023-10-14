Совет Европы ищет экспертов для подготовки к выборам после конфликта на Украине

Совет Европы планирует заключить контракт со специалистами в сфере избирательного процесса, которые окажут поддержку Киеву в проведении «демократических выборов» после вооружённого конфликта. С описанием тендера ознакомился RT.

Совет Европы объявил о поиске экспертов в рамках проекта «Поддержка демократических послевоенных выборов на Украине».

«Для поддержки реализации проекта Совет Европы ищет поставщика/поставщиков услуг (не более 15) с профильным опытом в сфере международного консультирования по сотрудничеству и помощи в проведении выборов на Украине», — говорится в документе.

Инициатива СЕ направлена на то, чтобы обеспечить соответствие местных и общенациональных выборов в стране «демократическим принципам», а также международным и европейским избирательным стандартам.

В частности, проект предполагает предоставление экспертной и методологической помощи национальным органам власти и гражданскому обществу Украины.

Как пояснили в СЕ, специалистам предстоит среди прочего проводить юридические и политические консультации, разрабатывать программные документы и организовывать тренинги.

Общий бюджет проекта составляет €950 тыс., из которых на оплату работы экспертов будет выделено до €55 тыс.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, мероприятия Совета Европы свидетельствуют о намерении организации продвигать своё видение украинского избирательного процесса.

«Неудивительно, что Совет Европы думает о выборах на Украине. Эта структура уже давно зарекомендовала себя как лживая организация. СЕ готовится врать об очередном избирательном цикле в стране. К сожалению, эту структуру Запад будет использовать для легитимизации бандеровской власти на Украине. Видимо, сегодня Запад ещё не определился насчёт проведения или не проведения выборов любого порядка», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Ранее стало известно о намерении Совета Европы создать онлайн-платформу для украинской Центральной избирательной комиссии. Этот ресурс планировалось использовать для «повышения осведомлённости» в электоральной сфере.