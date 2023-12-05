В ДНР морпех ВСУ получил 23 года колонии за убийство мирного жителя

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил морпеха ВСУ к 23 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, в марте 2022 года военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алексей Волошенюк находился на боевых позициях в Мариуполе.
В один из дней он увидел мирного жителя и произвёл его задержание.
Затем от своего командира Игоря Михальчука он получил приказ расстрелять задержанного и выполнил его. От полученных ранений гражданский скончался на месте.
«В ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах совершённого им преступления», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что Михальчук был приговорён к 23 годам колонии.