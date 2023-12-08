Утверждены обвинения по делам бойцов ВСУ, совершивших преступления в ДНР и ЛНР
- AP
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Как указывается в опубликованных на сайте Главной военной прокуратуры заявлениях, Кристофовича обвиняют в убийстве мирного жителя в Мариуполе Донецкой Народной Республики.
В свою очередь, Заводской, по версии следствия, отдал бойцам ВСУ приказ обстрелять из миномёта жилые дома в селе Крымском Луганской Народной Республики. Дела обоих бойцов ВСУ направили в верховные суды ДНР и ЛНР с утверждённым обвинительным заключением.
Ранее сообщалось об утверждении обвинения по делу украинского военного, который приказал убить мирных граждан ДНР.