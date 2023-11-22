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Утверждено обвинение по делу бойца ВСУ, приказавшего убить мирных граждан в ДНР

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В военной прокуратуре Объединённой группировки войск (сил) утвердили обвинение по уголовному делу в отношении солдата ВСУ, который приказал убить двух мирных граждан в ДНР.
Утверждено обвинение по делу бойца ВСУ, приказавшего убить мирных граждан в ДНР
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

Сообщается, что командир 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старший прапорщик Эскендер Кудусов обвиняется в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

В апреле прошлого года по приказу Кудусова украинский солдат, находясь  на территории Мариупольского металлургического завода, не менее трёх раз выстрелил из автомата в двух безоружных мирных граждан. От ранений двое мужчин погибли на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в ЛНР военного ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы за обстрел посёлка.

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