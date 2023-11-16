В ЛНР военного ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы за обстрел посёлка

Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам лишения свободы командира роты ВСУ Андрея Савчука за обстрел посёлка Николаевка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следствием и судом установлено, что в начале июня 2022 года Савчук по радиосвязи получил приказ на уточнение координат домов мирных жителей посёлка Николаевка в ЛНР. Координаты выяснялись для нанесения по домам артиллерийских ударов, уточняет СК России.

«Савчук при помощи квадрокоптера произвёл разведку местности и по рации передал сослуживцам координаты домов, после чего расчётом РСЗО «Град» был произведён обстрел осколочными снарядам», — говорится в сообщении ведомства.

В результате два частных дома в Николаевке получили повреждения.

По факту содеянного Савчук был приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как уточняет Главная военная прокуратура России, украинский преступник признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической вражды), ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба).

Ранее RT сообщал, что за подрыв жилого дома Верховный суд ЛНР приговорил 52-летнего солдата-контрактника ВСУ Владимира Гулавского к 14 годам лишения свободы.