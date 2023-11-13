Украинский военный приговорён к 14 годам лишения свободы за подрыв жилого дома

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего ВСУ Владимира Гулавского, который бросил гранату в квартиру жилого дома. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как установило следствие и подтвердил суд, 52-летний солдат-контрактник ВСУ Владимир Гулавский 21 мая 2022 года находился в городе Северодонецке Луганской Народной Республики в составе воинской части.

По данным СК России, мужчина закинул гранату в одну из квартир многоквартирного жилого дома №1, который входил в состав молодёжного жилого комплекса «Мечта».

Уточняется, что в итоге собственнику жилого помещения был причинён значительный ущерб.

По информации ведомства, мотивом преступления стало «негативное отношение к местному населению».

Как уточняет Главная военная прокуратура, Верховный суд ЛНР признал Гулавского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых методов) и ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение имущества, совершённое общеопасным способом), и приговорил к 14 годам лишения свободы.

Вместе с этим в СК России добавили, что суд также в полном объёме удовлетворил гражданский иск владельца квартиры к Гулавскому о компенсации материального и морального вреда в размере 1 млн. рублей.

Ранее RT сообщал, что Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам лишения свободы командира отделения ВСУ за покушение на убийство трёх мирных жителей Мариуполя.