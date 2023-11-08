Командир ВСУ получил 20 лет колонии за покушение на убийство гражданских

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к 20 годам колонии за покушение на убийство трёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 3 апреля 2022 года, выполняя приказ командира роты, военнослужащий Сергей Думчик открыл огонь по автомобилю, в котором передвигались трое мирных жителей. Гражданские выжили, им удалось укрыться в безопасном месте.

«Приговором суда Думчику назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношение командира роты, отдавшего приказ Думчику, находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР, отмечает ведомство.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР суд приговорил к 14 годам тюрьмы солдата ВСУ, стрелявшего в мирную жительницу из подствольного гранатомёта.